Политика Нападение на авто посла Украины: новые подробности

2019-04-14 13:30 318

Британские СМИ сообщили, что нападающий громко включал украинскую музыку в знак протеста возле посольства.

Мужчина, который накануне несколько раз намеренно протаранил служебный автомобиль посла Украины в Великобритании, в течение нескольких часов перед инцидентом громко слушал в машине украинскую музыку. Об этом сообщает Европейская правда, ссылаясь на данные британских СМИ.

В частности, эту информацию рассказал один из местных жителей, который живет возле украинского посольства. Дарси Мерсье утверждает, что автомобиль нападающего подъехал к посольству около 7 утра в субботу, водитель громко включил музыку "в знак протеста против посольства".

"Я попросил его выключить музыку, а он сказал, что включил украинскую музыку для украинского посольства. Он был немного воинственный", - рассказал мужчина BBC.

Другой житель, Дэн, который тоже проживает рядом, рассказал MailOnline, чо человек в авто Mercedes-Benz был на улице с громкой музыкой в ​​течение нескольких часов - с 7:30 утра.

Накануне посольство Украины в Великобритании сообщило, что неизвестный мужчина в Лондоне умышленно врезался в автомобиль посла Натальи Галибаренко. Полиция открыла огонь по машине злоумышленника.

Позже полиция Лондона прокомментировала нападение на машину посла Украины. Правоохранители использовали против нападавшего огнестрельное оружие и электрошокер. Он не пострадал.