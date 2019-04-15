Мир Состояние Аллы Пугачевой оценили в $100 млн

2019-04-15 20:45 408

 

За все годы своей карьеры советская и российская певица Алла Пугачева скопила состояние в 100 миллионов долларов. Об этом сообщает Слово и Дело со ссылкой на журнал Forbes.

Отмечается, что большая часть состояния певицы вложено в недвижимость. Она владеет собственными "метрами" в центре Москвы: на Тверской, Арбате и в Филипповском переулке. Кроме того, в Одинцовском районе Московской области у Пугачевой есть собственный замок, а в Подмосковье дача площадью 1000 метров на участке 50 соток. Один только замок эксперты оценивают в 12 миллионов долларов. Совместно с мужем Максимом Галкиным певица купала недвижимость на Кипре.

Напомним, что Примадонна советской эстрады сегодня, 15 апреля, отмечает юбилей. Планируется, что отмечать певица будет день рождение в кругу близких и друзей 20 апреля.

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