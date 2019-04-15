Мир В Париже загорелся собор Нотр-Дам

2019-04-15 21:00 594

В Париже произошел пожар в всемирно известном Нотр-Даме. В соборе Парижской Богоматери инцидент произошел вечером 15 апреля.

Пожарные утверждают, что пожар может быть потенциально связан с ремонтом здания, передает местное издание BMF TV. По их словам, загорелся чердак здания.

Сведений о погибших на данный момент не поступало. На кадрах очевидцев с места происшествия видны густые клубы белого дыма, поднимающегося от крыши здания.

Собор Парижской Богоматери наряду с Эйфелевой башней одна из наиболее известных достопримечательностей Парижа. Он строился почти двести лет — с середины двенадцатого до середины четырнадцатого века. Высота собора достигает 35 м, а колоколен собора — 69 м. Собор ежегодно посещают от 12 млн до 14 млн посетителей.