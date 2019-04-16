Мир Макрон обратился к нации из-за пожара в Нотр-Дам-де-Пари - объявлен сбор денег

2019-04-16 12:43 159

Французский лидер Эммануэль Макрон в обращении к нации по поводу пожара в парижском Нотр-Дам-де-Пари объявил о начале сбора средств на восстановление собора. По его словам, кампания по сбору средств начнется уже сегодня, 16 апреля.

"Нотр-Дам – это наша история, наша литература, часть нашего духа, место всех наших великих свершений, наших эпидемий, наших войн, наших освобождений, эпицентр наших жизней", – заявил Макрон, передает Reuters.

Президент разделил всеобщее сожаление по поводу крупного пожара в соборе, призвав при этом гордиться, что Нотр-Дам был построен 800 лет назад и стал важной частью жизни Франции.

"Я торжественно заявляю: мы вместе его отстроим", – подчеркнул Макрон.