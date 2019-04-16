Мир У Трампа появился первый конкурент-республиканец

2019-04-16 18:00 204

 

Экс-губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд стал первым представителем Республиканской партии, который официально объявил о намерении бросить вызов Дональду Трампу в борьбе за выдвижение кандидатом на пост президента США в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.

"Во времена великой политической борьбы, когда обе партии пытаются "победить любой ценой", голоса американцев игнорируются, а наша страна страдает", - говорится в заявлении экс-губернатора.

По его мнению, "настало время вернуться к принципам президента Линкольна - равенству, достоинству, возможностям для всех". Нет ничего важнее в мире, чем борьба за то, что делает Америку великой, и я готов возглавить эту борьбу, сказал он.

Ранее Конгресс запросил у банков информацию о сделках Трампа с РФ. Палата представителей Конгресса США в понедельник, 15 апреля, направила повестки в крупнейшие международные банки с требованием предоставить информацию о сделках президента Дональда Трампа с российскими банками.

Также Трамп собрал деньги на переизбрание. Трамп стал единственным президентом, который начал собирать деньги на переизбрание практически сразу после вступления в должность, в январе 2017 года.

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