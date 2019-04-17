Политика Зеленский начал распространять билеты на дебаты - по два на руки

2019-04-17 09:40 225

Кандидат в президенты Владимир Зеленский сообщил о начале распространения бесплатных билетов на дебаты, которые должны состояться 19 апреля на НСК "Олимпийский". 

"Уже открыта возможность зарегистрироваться на главное событие страны! Доступны бесплатные билеты в фан-зону в центре стадиона", - сообщил лидер первого тура выборов в видеообращении в Facebook.

На одного человека можно зарегистрировать 2 бесплатных билета.

Команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский" об аренде стадиона.

Напомним, 14 апреля, действующий президент прибыл на стадион НСК "Олимпийский" для дебатов с Владимиром Зеленским, однако последний не приехал. Проведение предвыборных дебатов предусмотрено избирательным законодательством. Согласно закону, дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов. Официальные дебаты должны проходить в студии общественного вещателя в строго указанное время.

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