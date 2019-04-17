Мир Массовые аресты в Лондоне - протестующие требуют объявить режим ЧП

2019-04-17 10:41 165

В столице Великобритании полиция задержала почти 300 человек, которые протестовали против климатических изменений. 

"Активисты из движения Extinction Rebellion, которые проводили протесты против климатических изменений, в ходе которых заблокировали дороги в центр Лондона, были задержаны правоохранителями. Всего полиция арестовала 290 человек", - сообщает BBC.

По словам организаторов, акции протеста прошли в более чем 80 городах 33 стран.

Так, активисты требовали сократить выбросы углерода до нуля, объявить климатическое и экологическое чрезвычайное положение и организовать собрание граждан для разработки чрезвычайного плана действий в отношении изменения климата и экологической ситуации в целом.

Демонстрации приводят к серьезным сбоям в работе общественного транспорта. По данным лондонской полиции, из-за демонстраций пришлось изменить 55 автобусных маршрутов, в результате чего проблемы с транспортом коснулись почти 500 тысяч человек.

Акция в центре британской столицы продолжается уже вторые сутки. Ночь на вторник многие ее участники провели в палатках, установленных на мосту Ватерлоо, на площади перед парламентом и на Оксфорд-стрит.

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