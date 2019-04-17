Экс-депутат Жвания просит суд запретить выезд за границу Порошенко и еще 180 чиновникам и судьям

Бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания просит Окружной административный суд Киева запретить выезд за границу Президенту Петру Порошенко и еще 180 чиновникам и судьям после выборов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.
"В Окружной административного суда города Киева поступил иск от Давида Жвании к Национальной полиции, Службе безопасности и Администрации Государственной пограничной службы о запрете выезжать за границу Президенту Петру Порошенко, председателю Верховной Рады Андрею Парубию и другим чиновникам, в том числе и судьям Верховного Суда и апелляционного суда, в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов и в течение одного года после их увольнения", - сказано в нем.
Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Нацполиции и СБУ, которые не принимают мер в отношении лиц, занимающих политические должности, судей Верховного и апелляционного судов, которые, по мнению Жвании, могли совершать коррупционные преступления.
Кроме этого, Жвания просит суд признать противоправной бездеятельность Государственной пограничной службы, которая не разработала законодательные изменения о запрете выезжать за границу чиновникам в течение 1 года после проведения парламентских и президентских выборов.
Среди третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на стороне ответчика, - Порошенко, Парубий, заместитель главы Администрации Президента Алексей Филатов, премьер-министр Владимир Гройсман, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, глава Верховного Суда Валентина Данишевская.
В общем истец указал 180 третьих лиц.
Кроме того, Жвания намерен ходатайствовать об обеспечении иска, в котором будет просить временно не выпускать из страны данных лиц.
Сейчас решается вопрос об открытии производства по данному административному иску.