Мир "Евровидение" под угрозой - ХАМАС пригрозил взорвать конкурс

2019-04-17 18:52 78

Палестинское движение ХАМАС пригрозило разбомбить "Евровидение", если их условия не будут выполнены. Об этом они записали ролик, который был опубликован в социальных сетях.

"Признайте наши требования, чтобы вы могли праздновать", — говорится в ролике. Конкретными условиями являются снятие блокады с палестинских территорий и соблюдение соглашений. Речь, судя по всему, идет о договоренности о прекращении огня с Израилем, где посредником выступил Египет.

ХАМАС предупреждает, что ракеты будут выпущены по Тель-Авиву во время конкурса, если Израиль не согласится на требования. Выставочный комплекс "Ганей Тааруха", где должно состояться музыкальное мероприятие, обозначен как мишень для ударов.

"Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. В этот же период — 15 мая — палестинцы отмечают День Накба. Он связан с исходом с территории, где в 1948 году было создано Государство Израиль.