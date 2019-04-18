Мир Европарламент обновил визовые правила для Шенгенской зоны

2019-04-18 19:30 147

Европейский парламент принял предложения Еврокомиссии о введении новых правил выдачи виз для краткосрочного пребывания граждан третьих стран в Шенгенской зоне. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Нововведения предусматривают увеличение срока подачи на открытые визы с трех до шести месяцев перед поездкой. Отмечается, что отныне подать документы на оформление визы можно будет в электронном виде. Дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет могут освобождаться от визовых сборов.

Кроме того, изменится предельный срок действия многократной шенгенской визы - теперь такая виза сможет действовать пять лет без продления, что позволит сэкономить время и деньги как для заявителей, так и для визовых учреждений стран ЕС.

В то же время Европарламент увеличил размер визового сбора, который теперь будет составлять 80 евро, вместо 60 евро.

В Европарламенте считают, что новая визовая политика должна способствовать развитию европейского туристического бизнеса, который обеспечивает 10% общего ВВП Евросоюза.

По статистике Еврокомиссии, в течение 2017 года было выдано более 14 млн шенгенских виз.

Стоит также упомянуть, что сейчас гражданам 105 стран надо оформлять визу перед краткосрочными поездками в 26 стран ЕС, входящих в Шенгенскую зону.

Граждане Украины пользуются безвизовым режимом со странами Евросоюза (кроме Великобритании и Ирландии).