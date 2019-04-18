Мир В Сети обнародовали фотографии Нотр-Дама из космоса до и после пожара

2019-04-18 20:30 252

 

Программа Европейского Союза по наблюдению за Землей Copernicus сделала первый спутниковый снимок собора Парижской Богоматери после масштабного пожара. Соответствующая фотография появилась на странице организации в социальной сети Twitter.

Copernicus также опубликовал фото Нотр-Дама из космоса до трагического происшествия. Пользователи Сети могут своими глазами оценить масштабы поражения символа Франции.

"Наши коллеги из коммерческой спутниковой сети Planet предоставили нам первые доступны спутниковые изображения Нотр-Дама после пожара. Ниже изображения к этому для сравнения", - подписали фото представители организации.

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