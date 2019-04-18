Политика В Киеве могут перекрыть центр в связи с дебатами - список улиц

2019-04-18 21:00 204

В Киеве в связи с проведением дебатов на НСК "Олимпийском" возможны временные ограничения дорожного движения. Об этом сообщают в управлении госохраны Украины.

"Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что 18-19 апреля возможные временные ограничения дорожного движения в столице в связи с проведением дебатов на НСК "Олимпийском"", - сообщили в госслужбе. Также в ведомстве заранее попросили с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.

В ориентировочный период времени с 18:00 18 апреля и до окончания мероприятия возможны временные ограничения движения на автодорогах:

- Троицкая площадь;

- Площадь у билетных касс "Дворца Спорта";

- ул. Эспланадная (от перекрестка с ул .Бассейная до ул .Саксаганского)

- ул. Саксаганского (от перекрестка с ул. Эспланадная до перекрестка с ул. Шота Руставели);

- ул. Жилянская (от перекрестка с ул. Большая Васильковская до перекрестка с ул. Шота Руставели);

-ул. Шота Руставели (от перекрестка с ул. Жилянская до перекрестка с ул. Саксаганского)

- пер. Госпитальный (от НСК "Олимпийский" до пер. Лабараторний)

- ул. Деловая (от перекрестка с ул. Большая Васильковская до перекрестка с ул. В.Тютюнника)

-ул. В.Тютюнника (от перекрестка с ул. Деловая до перекрестка с ул. И. Федорова).

Как сообщали "Вести", дебаты между Порошенко и Зеленским состоятся на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19:00. По данным МВД, на дебатах ожидается 60 тысяч зрителей и 10 тысяч силовиков.

31 марта в Украине состоялся первый тур выборов президента. Согласно итоговым результатам, Зеленский получил 30,24% голосов, а Порошенко – 15,95%. Явка на выборах составила 62,8% населения. 21 апреля пройдет второй тур выборов.