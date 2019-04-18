Политика В Киеве могут перекрыть центр в связи с дебатами - список улиц

2019-04-18 21:00 204

 

В Киеве в связи с проведением дебатов на НСК "Олимпийском" возможны временные ограничения дорожного движения. Об этом сообщают в управлении госохраны Украины.

"Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что 18-19 апреля возможные временные ограничения дорожного движения в столице в связи с проведением дебатов на НСК "Олимпийском"", - сообщили в госслужбе. Также в ведомстве заранее попросили с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.

В ориентировочный период времени с 18:00 18 апреля и до окончания мероприятия возможны временные ограничения движения на автодорогах:

- Троицкая площадь;

- Площадь у билетных касс "Дворца Спорта";

- ул. Эспланадная (от перекрестка с ул .Бассейная до ул .Саксаганского)

- ул. Саксаганского (от перекрестка с ул. Эспланадная до перекрестка с ул. Шота Руставели);

- ул. Жилянская (от перекрестка с ул. Большая Васильковская до перекрестка с ул. Шота Руставели);

-ул. Шота Руставели (от перекрестка с ул. Жилянская до перекрестка с ул. Саксаганского)

- пер. Госпитальный (от НСК "Олимпийский" до пер. Лабараторний)

- ул. Деловая (от перекрестка с ул. Большая Васильковская до перекрестка с ул. В.Тютюнника)

-ул. В.Тютюнника (от перекрестка с ул. Деловая до перекрестка с ул. И. Федорова).

Как сообщали "Вести", дебаты между Порошенко и Зеленским состоятся на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19:00. По данным МВД, на дебатах ожидается 60 тысяч зрителей и 10 тысяч силовиков.

31 марта в Украине состоялся первый тур выборов президента. Согласно итоговым результатам, Зеленский получил 30,24% голосов, а Порошенко – 15,95%. Явка на выборах составила 62,8% населения. 21 апреля пройдет второй тур выборов.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

ЦИК разрешил отложить дебаты на "Общественном"

2019-04-18 22:00 153

Аласания назвал главный спорный вопрос в дебатах

2019-04-18 17:30 366

На чьих условиях и как 19 апреля пройдут дебаты Порошенко и Зеленского на Олимпийском

2019-04-18 10:41 474

У Авакова заявили, что в случае ЧП на дебатах могут быстро эвакуировать весь Олимпийский

2019-04-18 09:40 771

Еще новости в разделе "Политика"

ЦИК разрешил отложить дебаты на "Общественном"

2019-04-18 22:00 153

В МВД назвали запрещенные вещи во время посещения дебатов на "Олимпийском"

2019-04-18 21:30 195

Порошенко экстренно созвал заседание СНБО

2019-04-18 21:15 108

В Киеве могут перекрыть центр в связи с дебатами - список улиц

2019-04-18 21:00 204
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

ЦИК разрешил отложить дебаты на "Общественном" 2019-04-18 22:00 153
В МВД назвали запрещенные вещи во время посещения дебатов на "Олимпийском" 2019-04-18 21:30 195
Порошенко экстренно созвал заседание СНБО 2019-04-18 21:15 108
В Киеве могут перекрыть центр в связи с дебатами - список улиц 2019-04-18 21:00 204

Лента

22:30 Эксперт рассказал, стоит ли паниковать вкладчикам ПриватБанка
22:00 ЦИК разрешил отложить дебаты на "Общественном"
21:30 В МВД назвали запрещенные вещи во время посещения дебатов на "Олимпийском"
21:15 Порошенко экстренно созвал заседание СНБО
21:00 В Киеве могут перекрыть центр в связи с дебатами - список улиц
20:30 В Сети обнародовали фотографии Нотр-Дама из космоса до и после пожара
20:00 Заморозки и сильный дождь - 19 апреля с погодой повезет только Закарпатью
19:38 Украинский политический блогер Анатолий Шарий выложил в сеть заявление "Посади Убийцу"
19:30 Европарламент обновил визовые правила для Шенгенской зоны
19:00 Минфин вмешался в спор вокруг цены на газ для украинцев