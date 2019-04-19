Мир "Это ужасно. Это конец моего президентства", - реакция Трампа на доклад о вмешательстве РФ

2019-04-19 15:35 219

Президент США Дональд Трамп полагал, что назначение специального прокурора для проведения федерального расследования российского вмешательства в выборы 2016 года ознаменует конец его президентства.

Это следует из обнародованного доклада специального советника Роберта Мюллера.

Также в документе отмечается, что когда тогдашний генеральный прокурор Джефф Сешнс сообщил Трампу о назначении Роберта Мюллера в мае 2017 года на должность спецпрокурора США, в Трамп был в отчаянии.

"Боже мой! Это ужасно. Это конец моего президентства", - воскликнул тогда Трамп.

Затем Трамп спросил Сешнса, которого он несколько месяцев критиковал за отказ от участия в российском расследовании: "Как ты мог допустить это, Джефф?".

Доклад Мюллера, обнародованный в четверг, подтвердил, что Трамп пытался помешать расследованию. Таким образом, возник вопрос о том, совершил ли он преступление по препятствованию правосудию.

Президент-республиканец стал участником расследования с тех пор, как вступил в должность президента в январе 2017 года. Трамп называл расследование охотой на ведьм и мистификацией.