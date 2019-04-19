Политика Стало известно, когда Верховная Рада рассмотрит законопроект об импичменте президента

2019-04-19 16:29 132

Председатель украинского парламента Андрей Парубий заявил, что дату рассмотрения в парламенте законопроекта об импичменте президента наредепы могут назначить уже на следующей неделе.

"Очевидно, это решение мы будем принимать совместно (с главами фракций) на согласительном совете (22 апреля). На этой неделе мы будем проговаривать, какие именно из тех (предложенных - ред) законопроектов, во-первых, являются готовыми, согласованные комитетом, и будем принимать решение. И в понедельник я смогу озвучить это решение на согласительном совете или на брифинге после согласительного совета", - сказал спикер Рады во время эфира на одном из украинских телеканалов, передает УНН.

По словам Парубия, на сегодня уже зарегистрировано пять законопроектов об импичменте.

"Конечно, есть фракции, которые настаивают на том, чтобы это также было включено в пакет законопроектов, поскольку это также предполагает усиление контролирующей роли парламента и ответственности", - сказал Парубий.

Напомним, ранее неоднократно призывали принять закон и объявить импичмент Порошенко. У президента данные требования называли незаконными.