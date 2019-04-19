Зеленский заявил, что готов "отсечь" Коломойского от доступа к власти

Готов сделать все, чтобы бизнесмен Игорь Коломойский и люди экс-премьера Николая Азарова были отсечены от власти. Об этом заявил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во время дебатов на НСК "Олимпийский".
"Готовы ли вы сделать все для того, чтобы все ваши партнеры - господин Коломойский, сборная Азарова, сборная "регионалов", были отсечены после президентских выборов от доступа к государственным ресурсам и к государственной власти? Вы готовы это делать?" - спросил Порошенко.
"Да", - ответил Зеленский.
Напомним, кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов на НСК "Олимпийский" стали на колени.