Украина Синоптики предупреждают о дождях: погода, карта

2019-04-20 11:30 198

 

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет тепло, без осадков

20 апреля в Украине будет сухая погода, завтра, 21 апреля, на западе и севере - дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, в Киеве в субботу - без осадков, завтра – есть вероятность дождя.

"21 апреля на западе и севере пройдут дожди. Температура воздуха в течение обоих дней +10, + 15 градусов", - отметила Диденко.

Температура воздуха 20-21 апреля ожидается в столице +12, +14 градусов.

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