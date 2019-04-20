Мир Байден объявит о своем участии в выборах США уже на следующей неделе

2019-04-20 09:58 189

Экс вице-президент США Джо Байден на следующей неделе готовится объявить о своем участии в президентских выборах в США в 2020 году. Об этом сообщает Associated Press.

Планы Байдена объявить о выдвижении кандидатуры подтвердили три анонимных источника, близкие к политику. По данным агентства, конкретный день и место объявления еще не известны. Впрочем утверждается, что команда Байдена рассматривает вариант объявления во время визита в Шарлоттсвилле в Вирджинии. В 2017 году там произошли столкновения ультраправых и оппонентов.

Джо Байден - один из самых известных американских политиков. Он дважды был вице-президентом США при президенте Бараке Обаме, до этого четыре десятилетия работал сенатором от штата Делавэр. Свои кандидатуры на пост президента США от Демократической партии уже выдвинули 18 высокопоставленных демократов. 76-летний Байден - старейший и самый опытный политик в этой гонке. Ожидается, что Байден мог бы стать одним из самых серьезных противников действующего президента Дональда Трампа.