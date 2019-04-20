Украина Эти вещи надо сделать в праздник Вербного воскресенья каждой женщине

2019-04-20 10:04 264

 

21 апреля все православные христиане будут отмечать один из самых больших праздников Вход Господень в Иерусалим. В народе этот день принято также называть Вербным Воскресеньем.

Этот праздник отмечается в последнее воскресенье перед Пасхой. По приданиям именно в этот день Спаситель въехал верхом на ослике в город Иерусалим. Все горожане вышли поприветствовать Христа и услали ему дорогу пальмовыми ветками.

В этот светлый день во всех храмах и церквях проводится торжественное богослужение.

Также в этот день позволительны и некоторые послабления в Великом посте. Позволяется употреблять в пищу рыбу. Мясо, яйца и молочные продукты остаются под запретом.

В вербное воскресенье каждому верующему следует посетить храм, а также освятить веточки вербы. Считается, что верба является мощнейшим оберогом от зла и болезней. Освященную вербу следует разместить в доме. Также освященной веточкой следует легонько «побить» своих родных, чтобы отогнать от них все болезни.

Конечно же самым важным в этот день по-прежнему остается искренняя молитва. Особенную силу в этот день имеет молитва за здравие. Молится также можно о благополучии близких, а также о пополнении в семье.

Не забудьте в этот день и о милосердии. Сделайте небольшое пожертвование нуждающимся в этом. Это привлечет достаток и в вашу жизнь.

В этот праздник запрещено ругаться, а также выполнять тяжелую работу. Следует также отложить стирку и уборку в доме. Постарайтесь провести этот день в хорошем расположении духа, тогда и удача будет сопутствовать вам на протяжении года.

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