ВОЙНА В Украине Кремль готовит механизмы для дискредитации Пригожина как предателя - ISW

2023-05-16 17:37

Сдерживает руководство РФ лишь невозможность контролировать ЧВК "Вагнера", которая сейчас на передовой.

Кремль готовит механизмы, чтобы в будущем признать главу ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина предателем, но это, скорее всего произойдет не в ближайшее время.

Таким образом аналитики Института изучения войны (ISW) прокомментировали публикацию The Washington Post о якобы попытках Пригожина связаться с украинской разведкой и сдать позиции российских военных в обмен на выход ВСУ из Бахмута.

По мнению экспертов, таким образом глава ЧВК продолжает свою борьбу с Минобороны РФ, но не российским президентом Владимиром Путиным. Аналитики считают, что в Кремле могли знать о потенциальных контактах Пригожина с ГУР, а потому не были удивлены этим фактом.

"Неназванные источники в Кремле сообщили, что администрация президента России готовит информационную операцию по публичной дискредитации Пригожина, но отметили, что Кремль вряд ли будет угрожать ему, пока силы "Вагнера" находятся на передовой. Пригожин командует силами Вагнера на Донбассе, и его отстранение нарушило бы позиции россиян в Бахмуте, а на такой риск Путин вряд ли пойдет", - добавили в ISW.

В то же время Кремль не может просто сместить Пригожина с должности, поскольку группа "Вагнера" - частная компания. Единственный способ сменить ее владельца заключается в установлении контроля над наемниками.

"Чтобы вывести Пригожина из-под его контроля над "Вагнером", по иронии судьбы нужно было бы установить прямой контроль Кремля над группой наемников, от которой Путин изо всех сил старается сохранять формальную дистанцию", - подытожили в ISW.

Пригожин предлагал сделку Украине - что известно

На днях Washington Post сообщало, что Пригожин предлагал Украине раскрыть информацию о позициях войск РФ для атак в обмен на отвод подразделений ВСУ из Бахмута.

По данным издания, соответствующее предложение он якобы сделал из-за каких-то своих тайных контактов в конце января, когда "вагнеровцы" тысячами гибли под Бахмутом.

Позже Пригожин обвинил журналистов WP в попытках "хайпануты" и предположил, что кампанию против него проводят "товарищи из Рублевки".

Также он устроил неподдельную истерику, отвечая на запрос журналистов The Washington Post.