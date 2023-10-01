ВОЙНА В Украине Сегодня отмечают День защитников и защитниц Украины

2023-10-01 10:30

Сегодня, 1 октября, в Украине в праздник Покровы Пресвятой Богородицы отмечают День защитников и защитниц Украины и День козацтва.

Отметим, что впервые День защитников и защитниц праздновали 14 октября 2014 года. Праздник был учрежден указом V президента Петра Порошенко и имел название День защитника Украины. В июле 2021 года ВР переименовала праздник в День защитников и защитниц Украины. В этом году из-за переноса дат церковных праздников мы впервые отмечаем Покрову Пресвятой Богородицы, День защитников и защитниц Украины и День козацтва 1 октября.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал 1 октября 2023 года в День защитников и защитниц поблагодарить украинских воинов и почтить павших.