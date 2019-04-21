Украина фото Премьера! «Севильский цирюльник»: один Россини – хорошо, два – лучше!

2019-04-21 09:45 87

Репертуар главного театра страны – Национальной оперы Украины пополнился очередным музыкальным шедевром Джоаккино Россини «Севильский цирюльник». К большой радости поклонников оперного искусства, 19 апреля театр дал премьеру - оперу-буффа на музыку великого итальянца.

Не исключено, что на появление «Севильского цирюльника», который практически 200 лет не сходит со сцен с мировыми именами, повлияло то обстоятельство, что в Национальной опере вот уже семь лет - с 2010-го неизменной популярностью пользуется еще одна Россиниевская опера - «Золушка».

Так что в этом смысле один Россини – хорошо, а два – не в пример лучше.

За «Севильского цирюльника» взялась сведущая команда: режиссер-постановщик Анатолий Соловьяненко, дирижер-постановщик Николай Дядюра. А для сценической реализации пригласили хорошо известных в театральной среде – сценографа, художника Андрея Злобина и художника по костюмам Анну Ипатьеву. Оба они запомнились зрителям, прежде всего, по оформлению спектаклей для «Киев Модерн-балета».

Так что, имея общее представление о том, в каком остро креативном ключе творят художники, можно было вообразить, какой предстанет их работа в Нацопере. Что ж, надо полагать, зрителя они уж точно не разочаровали.

Постановка искрометного сюжета Бомарше о брадобрее Фигаро (энергичном проныре, грозе мужей и любимце женщин), воплощенная ранее в опере Паизиелло, а потом и Россини вышла свежей, актуальной, сдобренной модерновым антуражем. Однако поспешу успокоить почитателей классических традиций, даже такая трактовка, созданная созвучно с днем сегодняшним, сработана уместно и со всем почтением к исходному материалу.

По сравнению с ультрамодерновыми постановками этой оперы в некоторых европейских театрах, где зрителю зачастую невозможно разобраться с тем, что разворачивается перед их глазами, у Национальной оперы получилась современная лайт-версия, тщательно выстроенная в соответствии с академическими театральными традициями. И, самое главное, комедийную составляющую дель арте, которая в большей степени возложена на актеров, удалось сохранить в полной мере, не скатываясь при этом в заурядный балаган.

Некоторые, явно режиссерские находки вызывают смех в зале. Например, выезд Фигаро на самокате, электрогитара, под аккомпанемент которой влюбленный граф Альмавива, похожий на рок-звезду, поет серенады под окном Розины, бег героев на фоне опущенной завесы, где бесятся громы и молнии или световые мечи, стоящие у ростовой фигуры из «Звездных войн» - Дарта Вейдера. По закону жанра, если оружие размещено на видном месте, значит, будет битва. И постановщик в этом не обманул наши ожидания.

Спектакль от первой ноты до финала подчинен россиниевской музыке: светлой, жизнерадостной, остроумной. Ей же соответствует детальная проработка мизансцен и точное попадание в канонические амплуа, будь то обаятельный плут, влюбленный воздыхатель, кокетка или напыщенный эскулап.

Музыкальный материал, как отметил главный дирижер Николай Дядюра, максимально приближен к оригиналу, практически не содержит купюр, зато озвучены те места, которые, как правило, выносились за рамки исполнения. Но именно они сделали сюжетную линию внятной и логичной.

Действие смещено во времени, определить при этом место пребывания не представляется возможным. Назовем это для условности – где-то в Европе. Прихотью режиссера улица Севильи превращается в нечто, напоминающее торговый центр, о чем зрителю красноречиво подсказывают многочисленные стеклянные витрины, зеркала, ряд манекенов и рекламы брендов. В этом то ли торговом зале, то ли атриуме собрались поклонники графа Альмавивы, местной знаменитости. Он дает интервью журналистам на камеру, а потом поет свою знаменитую каватину, вызывая юную Розину, воспитанницу доктора Бартоло на балкон.

Во второй картине пространство трансформируется в интерьеры дома достопочтенного доктора, здесь есть барная стойка, телевизор, стол с офисным стулом, презентабельное кресло, во втором действии добавился велотренажер.

На роль графа Национальная опера пригласила артиста-вокалиста Национальной оперетты, певца академической капеллы «Думка» Анатолия Погребного, который, надо сказать, уверенно дебютировал на этой сцене. Очевидно, на такой нетривиальный выбор повлиял тот факт, что Анатолию партия графа хорошо знакома, во-первых, он выходил в роли Альмавивы одноименной премьере театра оперетты в 2017 году. Во-вторых, прекрасно понимает, что такое петь в стиле Россини, в прошлом году в рамках известного Россиниевского фестиваля в Пезаро, он исполнил партию кавалера Бельфиоре в опере «Путешествие в Реймс». В этом году снова ангажирован в Пезаро, чтобы исполнить партию Эдоардо Милфорта в опере Россини «Брачный вексель».

Вместе с Погребным эту партию готовит его коллега, солист театра Дмитрий Иванченко.

Вообще, попробовать свои силы в такой знаковой опере, как «Севильский цирюльник» выбраны несколько составов исполнителей. Каждый из этих солистов настолько харизматичен и узнаваем, что зрителям возможно даже покажется интересным сравнивать актерскую интерпретацию и класс исполнения в разных ансамблях.

Так, в роли Фигаро выйдут Игорь Евдокименко и Игорь Мокренко. На первом премьерном показе пел Евдокименко, очаровав публику с первой же своей каватины про Фигаро здесь, Фигаро там.…

Впечатлил Андрей Маслаков (доктор Бартоло), бас, владеющий белькантовской техникой вокала. Усиливает эффект его присутствия на сцене и ярко выраженный актерский дар. В ансамблевых сценах он перетягивал внимание на себя, при этом просто посматривая телевизор и даже не произнося ни звука. Явное комедийное амплуа он продемонстрировал завсегдатаям театра и в относительно недавней премьере комической оперы «Служанка-госпожа» Перголези. Забавно, но и в том, и в другом случае костюмом певца служит домашний халат.

Безупречен во всем (от владения голосом до вхождении в образ) Сергей Магера, ведущий бас театра. Хороша Розина (Ольга Фомичева). В дальнейшем эту партию исполнят Сусанна Чахоян, Лилия Гревцова, а также Тамара Калинкина.

Эффектно каждое появление домоправительницы Бартоло – любительницы нюхательного табака Берты в исполнении Анжелины Швачки. Ее, музыкально чихающую, облачили в весьма обтягивающий наряд, парик блондинки и высокую фуражку – провоцируя фантазии.

Вообще, костюмы персонажей не привязаны к конкретной эпохе и не имеют исторической привязки, они скорее созданы в духе того, что во французском языке можно назвать «а-ля» - наподобие. Форма итальянских карабинеров напоминает мундиры любого силового формирования в Европе. Фуражки, дубинки и наручники, свисающие с ремня тоже из разряда узнаваемого. Красавица Розина появляется в пышных платьях, которые вполне уместно надеть на один из современных киевских балов.

В отличие от премьеры «Севильского цирюльника», что состоялась в римском Театре Аржентина в феврале 1816 года и была холодно принята публикой, а откровенно говоря, попросту провалилась, киевский вариант, надо полагать, ждет куда более оптимистичная жизнь. С первой же пробы.

Впрочем, как утверждает главный режиссер театра Анатолий Соловьяненко, выигрышность постановки с точки зрения ее художественной ценности определяют аншлаговые сборы 10-15 показа. Вот если и тогда спектакль собирает полный зал, значит, усилия всех причастных к действу были приложены по максимуму.

Остается только добавить, что ближайшие показы столь удачной премьеры состоятся 21 апреля и 31 мая.

Елена Ландюк.