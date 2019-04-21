Мир Кофе под запретом: продукты, которые нельзя употреблять на завтрак

2019-04-21 10:01 69

Оказывается, от некоторых наших любимых блюд на завтрак придется отказаться, чтобы не нажить себе гастрит или еще более тяжелые заболевания. Какие продукты нельзя есть на завтрак

Медики выяснили, что есть ряд продуктов, которые лучше не употреблять на завтрак, чтобы лишний раз не навредить своему желудку. В этот «запретный» список вошли и те блюда и напитки, которые мы привыкли употреблять каждое утро и без которых не представляем нашего завтрака. Но тем не менее – если хотим быть здоровыми, от них придется отказаться.

Некоторые продукты питания могут спровоцировать ряд заболеваний в том случае, если употреблять их в определенное время. По словам врачей, кофе с молоком, а также цитрусовые могут стать причиной возникновения и развития гастрита, а также камней в почках.

Завтрак, как известно, главная еда дня и лучше его не пропускать. Но тем не менее, перегружать желудок на завтрак тоже не стоит, употребляя много еды и при этом той, которую наш организм с утра может просто не усвоить. Верный подбор калорий, а также – содержания продуктов, поможет нам сохранить здоровье и фигуру.

Как сообщают медики, на первом месте в списке запрещенных продуктов – горячо любимый нами кофе с молоком – он способствует образованию почечных камней, а также раздражению поверхности желудка. Также вредны выпечка и йогурт, которые могут привести к вздутию живота, а сахар негативно влияет на работу поджелудочной железы и приводит к апатии.

Кроме того, ученые уверены – цитрусовые тоже могут быть небезопасными, так как приводят к раздражению желудка и кишечника. Эксперты рекомендуют воздержаться от употребления груш, хурмы, холодных напитков, а также чеснока, который, в свою очередь, действует также, как и кофеин. То есть, дарит ложное ощущение бодрости, которое потом сменится апатией.

Ранее ученые уже рассказывали, какой завтрак поможет нам не испытывать тяги к сладкому все утро. По словам исследователей, для завтрака хорошо подходит любая низкоуглеводная еда с высоким содержанием жира. При этом, ученые отмечают – все гениальное просто, а лучшим продуктом для завтрака является омлет.