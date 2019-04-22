Мир На избирательном округе в Грузии большинство голосов получил Зеленский

2019-04-22 10:41 156

На зарубежном избирательном округе в Грузии большинство избирателей из 389 голосовавших отдали свои голоса за Владимира Зеленского.

"При 100% обработанных голосов 50,38 % отдали свои голоса за Владимира Зеленского", - сообщает ЦИК.

Всего в голосовании приняли участие 389 человек, при этом на территории грузинского государства работал один избирательный участок.

Всего за рубежом был создан 101 избирательный участок, при этом участие в голосовании приняли 54 тыс. 300 украинцев, находящихся за пределами Украины.