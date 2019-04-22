Мир На округах в Великобритании почти 70% избирателей поддерживали Порошенко

2019-04-22 11:42 81

На зарубежном избирательном округе в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии 69, 83 % отдали свои голоса за Петра Порошенко. 

"По результатам обработки 100 % протоколов 69, 83 % избирателей проголосовали за Петра Порошенко", - сообщает ЦИК.

Всего в голосовании во втором туре выборов президента Украины в британском избирательном округе приняли участие 1 тысяча 412 украинских избирателей.

На территории Великобритании во время голосования работали два избирательных участка.

Всего за рубежом был создан 101 избирательный участок, при этом участие в голосовании приняли 54 тыс. 300 украинцев, находящихся за пределами Украины.

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