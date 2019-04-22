Политика В Киеве с 1 мая вода и тепло могут подорожать на 18-19%

2019-04-22 21:00 198

 

В столице Украины тарифы на отопление и горячую воду могут вырасти на 18-19% уже с 1 мая 2019 года. Поскольку "Киевтеплоэнерго" намерено увеличить тариф на производство тепловой энергии, которая используется для предоставления населению услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой.

По подсчетам коммунального предприятия, платежки могут вырасти на 19% или 183,1 грн/Гкал – до 1 147,2 грн/Гкал.

В то же время тариф на производство тепловой энергии для предоставления религиозным организациям услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой увеличится на 18,5% или на 182,02 грн/Гкал – до 1 167,04 грн/Гкал.

Тариф для учреждений, которые финансируются за счет государственного и местных бюджетов, увеличится на 18,7%, или 183,93 грн/Гкал до – 1 168,6 грн/Гкал, а для нужд других потребителей увеличится на 18,8%, или 184,94 грн/Гкал – до 1 169,06 грн/Гкал.

Ранее уже сообщалось, что КП "Киевтеплоэнерго" с 1 мая повышает тарифы на отопление и горячую воду. С 1 мая население будет платить за тепловую энергию 1611,58 грн за 1 Гкал, бюджетные организации – 1822,40 грн за 1 Гкал, религиозные организации – 1630,73 грн за 1 Гкал, а другие потребители – 1813,69 грн за 1 Гкал. Тариф на горячую воду составит 97,98 грн за 1 куб.м. ( при наличии полотенцесушки) и 90,54 грн за 1 куб.м. при ее отсутствии. Для бюджетных учреждений тариф составит 98,49 гривень за 1 куб.м.

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