Политика В Раде на этой неделе планируют рассмотреть закон об импичменте

2019-04-22 19:30 171

Верховная Рада Украины планирует рассмотреть закон об импичменте на этой неделе, 25 апреля. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания согласительного совета.

"Если будут решения комитетов на среду, мы поставим в четверг в раздел включения в повестку дня для принятия решения, если будет воля зала, мы их рассмотрим", - отметил Парубий.

В частности, речь шла о законопроектах о снятии тайны из государственного оборонного заказа, о президенте и об импичменте.

Ранее Парубий заявил, что в ВР уже зарегистрировано пять законопроектов об импичменте.