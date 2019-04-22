Политика Появились подробности разговора Трампа с Зеленским

2019-04-22 16:30 135

 

В ходе разговора американский лидер заявил, что ожидает от нового украинского президента проведение реформ.

Президент США Дональд Трамп напомнил Владимиру Зеленскому о необходимости проведения реформ, в том числе в контексте продолжения искоренения коррупции в Украине. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщает пресс-служба Белого дома по итогам телефонного разговора Трампа с Зеленским.

Накануне сообщалось, что президент США позвонил Зеленскому чтобы поздравить его с победой на президентских выборах в Украине.

"Президент Трамп пожелал ему успехов и назвал выборы важным моментом в истории Украины, отметив мирный и демократический характер избирательного процесса", - подчеркивается в сообщении.

Американский лидер также заверил Зеленского в продолжении поддержки Украины.

"Трамп подчеркнул непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и выразил свою приверженность общему взаимодействию с избранным президентом Зеленским и украинским народом проведению реформ, которые укрепят демократию, повысят благосостояние и искоренят коррупцию", - добавили в Белом доме.

Ранее СМИ узнали, что инаугурация Зеленского может состояться 28 мая. По закону она должна быть проведена не позже 3 июня. Точная дата будет определена после объявления результатов выборов.

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