Мир Главным юрисконсультом Facebook назначили чиновницу из Госдепа США

2019-04-23 14:12 219

Facebook назначил чиновницу из Госдепартамента США Дженнифер Ньюстед своим главным юрисконсультом. 

“Дженнифер Ньюстед, которая привносит в эту деятельность опыт работы в правительстве и частном секторе, сменит Колина Стретча, который решил покинуть компанию в июле 2018 года", - говорится в сообщении Facebook, размещенном в блоге компании.

Компания пошла на такие кадровые решения в связи с тем, что сейчас сталкивается с растущими регулятивными барьерами и вопросами, связанными с конфиденциальностью информации пользователей.

Facebook стал испытывать все большее давление во всем мире, которое касалось необходимости остановить распространение дезинформации на этой платформе, в то время как его рекламные приемы были в центре внимания в течение двух лет из-за растущего недовольства по поводу подхода к конфиденциальности и пользовательским данным.

Социальная медиа-компания также назначила Джона Пинетта вице-президентом по глобальным коммуникациям, который сменил на этом посту Кэрина Маруни, покинувшего компанию в феврале.

Ранее руководство компании и одноименной социальной сети Facebook призналось, что пароли от аккаунтов нескольких миллионов пользователей сети Instagram, которой она владеет, были размещены на внутренних серверах компании в незашифрованном виде.

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