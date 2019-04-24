Мир Экс-технолога Трампа и Януковича доставили в федеральную тюрьму строгого режима

2019-04-24 13:45 306

Бывшего главу предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа Пола Манафорта доставили в федеральную тюрьму Канаан. Об этом сообщается в реестре бюро тюрем США.

Его должны освободить 25 декабря 2024 года. Канаан является тюрьмой строгого режима, которая располагается в городе Веймарт.

В марте суд посоветовал отправить Манафорта в федеральную тюрьму Камберленд в штате Мэриленд. В ней находятся лидеры итальянской мафии и глава террористической группы исламистов.

Напомним, суд в Вашингтоне приговорил Манафорта более чем к 3,5 годам тюрьмы за оказание давления на свидетелей и незаконную лоббистскую деятельность за рубежом. Также он должен выплатить почти шесть миллионов долларов в качестве возмещения ущерба. Ранее суд в Вирджинии также признал его виновным в налоговом и банковском мошенничестве.