Украина Вдова застреленного к центре Киева Вороненкова опровергла в суде версию ГПУ

2019-04-24 09:41 213

Вдова застреленного к центре Киева Дениса Вороненкова Мария Максакова опровергла в суде версию ГПУ о причастности к убийству ее супруга ее бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина.

Соответствующую видеозапись с ее заявлением опубликовало издание Strana.ua.

"По поводу ФСБ она сказала так - какие-то предпосылки могли быть, но она в этом сомневается", - заявил изданию адвокат одного из обвиняемых по делу об убийстве Вороненкова Владислав Добош.

Он отметил, что 23 апреля Максакова дала показания, которыми полностью опровергла версию следствия, записанную в обвинительном акте.

"Там четко было указано - Тюрин это все устроил, а она говорит что он не имеет к этому отношения", - подчеркнул Добош.

Напомним, Денис Вороненков был застрелен в центре Киева в марте 2017 года на бульваре Шевченко возле гостиницы Premier Palace. Вороненков уехал в Украину с женой, также бывшим депутатом Марией Максаковой, после того как не смог переизбраться в Госдуму в 2016-м году. 9 октября 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что убийство заказал Владимир Тюрин, бывший муж Максаковой, по приказу ФСБ России, а совершил украинец Павел Паршов. Луценко также сообщил, что уголовное производство по делу об убийстве Вороненкова передано в суд, а следствие установило всех участников преступной группировки – от заказчиков до исполнителей преступления.

В марте 2017 году Мария Максакова была допрошена. Ей была предоставлена государственная охрана. В октябре того же года ГПУ завершила расследование убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова и передала дело в суд.