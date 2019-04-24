Политика Сегодня Верховная Рада завершит внесение поправок в спорный закон о языке

2019-04-24 11:15 150

На сегодняшнем заседании Верховная Рада Украины завершить рассмотрение поправок к языковому законопроекту. Об этом свидетельствует план работы на 24 апреля.

Пленарный день начнется с объявлений и заявлений народных депутатов. Затем намерены обработать 107 оставшихся поправок к законопроекту о языке. Финальное голосование за документ планируют провести в четверг около 11:00.

Во второй половине дня - работа в комитетах, фракциях и группах.

Напомним, вчера спикер парламента Андрей Парубий анонсировал заседание профильного комитета, на котором должны согласовать компромиссную редакцию законопроекта о государственном языке.

 

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