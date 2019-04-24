Политика Москва предложила обменять всех пленных украинских моряков на Петра Порошенко

2019-04-24 12:16 84

Еще до инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского и сложения полномочий нынешним в РФ предложили обменять Петра Порошенко на военнопленных украинских моряков.

Как сообщает экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе в своем ФБ, предложил обменять задержанных в районе Керченского пролива украинских военных моряков на еще действующего президента депутат Госдумы от аннексированного Крыма Михаил Шеремет.

Он объяснил это тем, что ответственность за инцидент в Керченском проливе, по его мнению, лежит именно на главе государства.

"Я считаю, что господина Порошенко надо привлечь к ответственности, а моряков украинских отпустить. Это Порошенко должен вместо них находиться в тюрьме и ответить по всей строгости закона...», — процитировали не совсем адекватное заявление Шеремета российские информагентства.