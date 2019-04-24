Политика Россия упростила получение гражданства жителям "ЛДНР"

2019-04-24 16:30 123

Путин подписал указ, позволяющий выдавать жителям части Донбасса российские паспорта в упрощенном режиме.

Президент России Владимир Путин в среду, 24 апреля, подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", - говорится в указе.



Отметим, в декабре Путин подписал закон, дающий главе государства право определять категории иностранцев, которые могут получить российское гражданство в упрощенном порядке в гуманитарных целях. В МВД РФ сообщили, что это в первую очередь коснется жителей юго-востока Украины.



По данным МВД РФ, за четыре года Россия приняла более 450 тысяч украинских беженцев. Российское гражданство за этот период получили 360 тысяч украинцев.