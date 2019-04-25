Политика Moody's проанализировал главные риски Украины после инаугурации Зеленского

2019-04-29 08:11 1161

Аналитики из международного рейтингового агентства Moody's пришли к выводу, что геополитические риски в Украине останутся повышенными даже после выборов нового президента из-за продолжения конфликта на востоке страны.

"У избранного президента нет парламентской базы, его ограниченная политическая платформа и его связи с изгнанным олигархом Игорем Коломойским выдвигают на передний план некоторую политическую неопределенность, но мы по-прежнему ожидаем от него широкой преемственности политике (Петра Порошенко) в ближайшие годы", − говорится в докладе Moody's, выдержки из которого приводит РБК.

По мнению аналитиков Moody's, Зеленский продолжит сотрудничество с международными финансовыми организациями, в том числе с МВФ. При этом изменения основных направлений внешней и оборонной политики страны маловероятны.

Из конкретных потенциальных рисков для экономической реформы и антикоррупционной сферы после выборов является возможное вмешательство нового президента в вопрос национализации ПриватБанка на стороне его бывшего совладельца Коломойского. Однако вероятность такого сценария невысока, подчеркивается в докладе.

Ранее аналитики Moody's указали, что возможная победа Зеленского во втором туре президентских выборов в Украине не окажет быстрого влияния на экономическую политику страны.