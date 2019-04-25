Мир Facebook оштрафуют за нарушение конфиденциальности на 5 миллиардов долларов

2019-04-26 12:13 132

Федеральная комиссия по торговле США (F.T.C.) намерена оштрафовать Facebook за нарушение конфиденциальности позьзователей Соцсети. По данным The New York Times, сумма штрафа может достигнуть невероятных пяти миллиардов долларов.

"Социальная сеть сообщила о такой сумме в своих квартальных финансовых отчетах, заявив о единовременных расходах в размере от 3 до 5 млрд. долл. США в связи с "текущим расследованием" с F.T.C.", - говорится в сообщении.

Соцсеть и специалисты F.T.C. по защите прав потребителей уже несколько месяцев ведут переговоры о штрафе в связи с обвинениями в том, что Facebook нарушил соглашение неприкосновенности частной жизни от 2011 года.

В 2011 году компания пообещала принять ряд мер по защите конфиденциальности своих пользователей после того, как расследование показало, что она нарушает их права при обработке данных.

В прошлом году социальная сеть снова подверглась критике за ненадлежащее обращение с данными пользователей, в том числе за передачу данных Cambridge Analytica.