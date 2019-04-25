Политика Совбез ООН сегодня проведет экстренное заседание из-за российских паспортов

2019-04-25 12:40 267

Заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в неподконтрольных районах Донбасса состоится в четверг, 25 апреля. 

"Заседание Совбеза ООН созвано по требованию Украины и состоится в четверг в 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Киеву – ред.)", – сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, сообщает Укринформ.

Украинский дипломат отметил, что решение РФ об упрощенной процедуре выдачи паспортов жителям Донбасса нарушает устав ООН, резолюцию СБ 2202 (2015) об одобрении Комплекса мер по имплементации Минских договоренностей, за которую голосовала и Россия, и собственно сами договоренности.

"Мы благодарны делегации Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, и другим партнерам Украины за оперативную реакцию на наш запрос", – добавил он.

Напомним, 24 апреля президент РФ Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. В свою очередь действующий президент Украины Петр Порошенко назвал это решение Путина попыткой легимитизации присутствия России на Донбассе.

В пресс-службе новоизбранного, но еще не вступившего в должность, президента Украины Владимира Зеленского призвали международное сообщество усилить дипломатическое и санкционное давление на РФ.

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