Политика документ Европейские СМИ извинились за скандальные заголовки о Владимире Зеленском

2019-04-25 13:14 204

Редакция чешского издания Český rozhlas Plus извинилась за скандальный заголовок о Владимире Зеленском. 

"Что касается заголовка, то я считаю его неудачным, и поэтому мы изменили его. Автор комментария надеялся на то, что все слушатели и читатели поймут иронию, и прежде всего, что они внимательно будут читать весь текст, чтобы понять контекст", - говорится в открытом письме шеф-редактора издания в Facebook.

Так, заголовок "Еврей во главе украинских фашистов" изменили на "Еврей возглавил Украину".

В то же время содержание комментария автора материала Яна Фингерланда о результатах президентских выборов в Украине в программе "Мнения и аргументы" руководство редакции считает "фактически правильным" и ничего предосудительного в нем не усматривает, как не видит и причин для удаления текста с сайта и аудиоархива.

Напомним, скандальный материал издание в виде авторской колонки обозревателя Яна Фингерланда опубликовало 23 апреля. Позже посольство Украины в Чехии потребовало от издания извинений за публикацию.

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