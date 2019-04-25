Мир Крупный немецкий банк по требованию США передал данные о финансах Трампа

2019-04-25 15:16 60

Deutsche Bank начал пересылку в США документов, связанных с финансами президента Дональда Трампа, по запросу следователей.

Как сообщает Deutsche Welle, ряд материалов был получен прокуратурой штата Нью-Йорк.

В банке отмечают, что сохраняют приверженность сотрудничеству в рамках проводимого расследования. Запрос на получение материалов был отправлен в марте генеральным прокурором штата Летиция Джеймс. Она запросила у банка документы по займам, которые были выданы основной компании Дональда Трампа The Trump Organization.

В частности, речь шла о средствах, имеющих отношение к Trump International Hotel в Вашингтоне, Майами и Чикаго. Кроме того, от Deutsche Bank затребовали материалы, связанные с намерением основной компании Трампа приобрести футбольный клуб "Баффало Биллс".

Конгресс также занимается изучением отношений президента США и банка. Ранее комитеты Палаты представителей по разведке и финансам направили повестки Deutsche Bank и ряду других банков в рамках расследования дела о финансах Трампа.

Следователи подозревали, что на Трампа, членов его семьи или помощников оказывалось влияние со стороны иностранных субъектов, в том числе России - в частности, по данным The New York Times, бизнес Трампа много лет получал выгоду от российских инвестиций.

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