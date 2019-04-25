Украина От дождей до +27: синоптики рассказали о погоде на Страстную пятницу

2019-04-25 20:30 210

В Страстную пятницу, 26 апреля, синоптики прогнозируют в Украине жаркую погоду, но местами с осадками.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных областях столбики термометров днем покажут +22...+27 градусов за Цельсием. Однако также обещают и небольшие осадки в виде дождя. Ночью температура немного опустится - до 6-12 градусов тепла.

Без осадков 26 апреля будет в центральной Украине. Там обещают солнечную погоду, но с переменной облачностью, и 21-24 градуса тепла.

Немного прохладнее будет на Юге страны +17...+21 градус. Также без дождей.

В восточных регионах столбики термометров поднимутся до отметки 21-25 градусов выше нуля. Однако там синоптики прогнозируют дожди. Ночью температура опустится до 8-12 градусов тепла.

В Киеве на Страстную пятницу будет солнечно и жарко, осадков не прогнозируют. Днем температура воздуха +22...+24 градуса, а ночью 8-10 градусов тепла.