Политика Аналитики назвали верхний потолок для доллара до конца года

2019-04-25 20:00 240

Доллар будет стоить не дороже 29 гривен

В течение 2019 года курс доллара вряд ли вырастет выше уровня 29 грн/доллар, а до конца года не покинет диапазон 26-28 грн/доллар. Об этом старший аналитик Альпари Вадим Иосуб сказал в интервью РБК-Украина.

Аналитик отметил, что опыт предыдущих лет показывает: лето - сезон затишья на валютном рынке и период укрепления гривны, который, как правило, сменялся ее ослаблением в конце лета - начале осени.

"Конечно, движения гривны последние годы не являются гарантией того, что именно так она поведет себя на этот раз, но этот сценарий наиболее вероятный", - отметил он.

Иосуб опроверг распространенное представление, что летом валюта может расти из-за спроса со стороны туристов, выезжающих за границу, поскольку оно не подтверждается практикой предыдущих лет.

"Если не будет какого-то форс-мажора в экономике или роста политической напряженности с соседями, доллар до конца лета не покинет диапазон 26-28 грн", - заявил аналитик Альпари.

Напомним, по прогнозу агентства S&P Global Ratings, обменный курс на конец года составит: 2019 год - 28,60 грн/доллар, 2020 год - 29,50 грн/доллар, 2021 год - 30,00 грн/доллар, 2022 год - 30,50 грн/доллар.

Согласно расчетам МВФ, курс гривны к доллару в 2019 году составит 28,7 грн/доллар и будет постепенно понижаться до 30,0 грн/доллар в 2020 году, 30,5 грн/доллар в 2021 году, 31,0 грн/доллар в 2022 году, 31,5 грн/доллар в 2023 году и 31,9 грн/доллар в 2024 году.