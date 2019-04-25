Политика В МИД РФ отреагировали на языковый закон Украины

2019-04-25 17:59 357

 

Представитель МИД России заявила, что закон о языке противоречит конституции Украины и является принудительной украинизацией.

Принятый Верховной Радой закон о языке предполагает тотальную украинизацию страны и противоречит ее конституции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 25 апреля, передает ТАСС.

"По своей сути он является законом о принудительной украинизациии, фактически тотальной. Его положениями предусматриваются значительные ограничения, а во многих случаях и прямые запрет на использование русского языка, языков национальных меньшинств в различных сферах общественной жизни", - сказала она.

По словам Захаровой, многие положения закона противоречат ряду международно-правовых норм, а также конституции Украины. "Уже сейчас ясно, что мы имеем дело с решением, которое лишь усугубляет раскол украинского общества, еще больше отдалит перспективы регулирования переживаемого Украиной кризиса", - добавила она.

Как сообщалось, нардепы приняли закон о языке во втором чтении 278 голосами. Действующий президент Украины Петр Порошенко сравнил закон о языке с автокефалией ПЦУ.

В свою очередь, новоизбранный глава государства Владимир Зеленский заявил, что подпишет языковой закон после анализа документа на соблюдения прав украинцев.

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