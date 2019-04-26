Украина СМИ После года в СИЗО Владимир Рубан срочно покинул Украину, сейчас в Варшаве

2019-04-26 11:13 186

Как сообщает УНН, экс-руководитель Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан покинул територию Украины.

По информации источников издания Рубан сейчас находится на территории Польши. В частности, он уехал в столицу этой страны Варшаву.

Напомним, 16 апреля Броварской горрайонный суд постановил выпустить из-под стражи народного депутата Надежду Савченко и Владимира Рубана.

22 марта 2018 года Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и взятие ее под стражу. С тех пор Савченко и Рубан находились под арестом. В августе 2018 года досудебное расследование по уголовному производству против Рубана и Савченко было завершено. Дело Савченко и Рубана сначала передали на рассмотрение в Славянский горрайонный суд Донецкой области, затем в Черниговский районный суд, Соломенский районный суд Киева, Дарницкий районный суд Киева. 12 апреля Киевский апелляционный суд направил дело в Броварской горрайонный суд Киевской области.