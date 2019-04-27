Мир В Новой Зеландии не видят связи между терактами в Крайстчерче и серией взрывов на Шри-Ланке

2019-04-27 12:30 228

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн (Jacinda Ardern) заверяет, что ей ничего не известно о каких-либо разведданных о связи между серией пасхальных терактов на Шри-Ланке: https://izvestia.kiev.ua/item/show/116446 и нападениями на мечети в Крайстчерче (Christchurch).

Об этом новозеландский премьер заявила после того как накануне министр обороны Рувэн Уиджвэрдэн (Ruwan Wijewardene), выступая в парламенте, заявил, что предварительное расследование показывает: скоординированная серия взрывов в церквях и мечетях на Шри-Ланке, в результате которых погибло более 300 человек, была организована в отместку на террористические атаки в мечетях Крайстчерча.

Напомним, террористические атаки на две мечети в Крайстчерче были совершены 15 марта. В результате терактов, погибло более 50 человек. По данным расследования, ответственность за все теракты возложена на террориста-смертника, который себя считает «защитником белой расы».

В правительстве Ардерн подтвердили, что проинформированы о вышеуказанном заявлении министра обороны.

«Мы понимаем, расследование серии терактов на Шри-Ланке находится только на ранних стадиях. В Новой Зеландии пока не видели развединформации, на которых могла бы основываться подобная оценка ситуации», - отметили в правительстве Новой Зеландии.

Напомним, ответственность за серии терактов на Шри-Ланке официально взяло «Исламское государство», которое говорит, что все взрывы осуществили 7 террористов.

Одновременно первые данные предварительного расследования обнародовали на Шри-Ланке, говоря о причастности двух местных террористических группировок: National Thawheed Jama'ut и Jammiyathul Millathu Ibrahim.