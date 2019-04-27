Политика Киев готовит санкции против РФ из-за паспортов

2019-04-27 11:00 297

 

МИД Украины работает над усилением международного давления на Россию за упрощение выдачи паспортов жителям "ЛДНР".

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина готовит новый пакет санкций против России из-за указа президента РФ Владимира Путина об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов украинцам на территории "ЛНР" и "ДНР".  Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба МИД Украины в Twitter.

"Сейчас дипломаты Украины активно работают над созданием новой волны политического давления на РФ, а также подготовкой дополнительных украинских санкций против России: секторальных и экономических", − отметил Климкин в эфире телеканала Интер.

По его словам, Киев будет настаивать на введении не персональных санкций, как было после агрессии в Керченском проливе, а более жестких – секторальных или экономических ограничений.

Глава МИД добавил, что это могут быть "люди и компании, которые составляют основу кремлевского режима". Он также указал, что "есть определенные креативные идеи", однако пока отказался их озвучивать.

Напомним, 24 апреля Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Российский лидер отметил, что его решение носит чисто гуманитарный характер.

Из-за сложившейся ситуации Украина созвала заседание Совбеза ООН, а Климкин назвал указ президента РФ "паспортной оккупацией".

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