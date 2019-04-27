Политика В Раде предлагают ликвидировать Укроборонпром

2019-04-28 13:00 360

 

Депутаты предлагают подчинить предприятия участников государственного концерна центральному органу исполнительной власти.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, который предусмотривает возможность ликвидации Укроборонпрома

Законопроект №10248 от 24 апреля 2019 подан группой народных депутатов, среди которых
Сергей Пашинский, Иван Винник, Татьяна Чорновил, Вадим Кривенко, Андрей Левус, Андрей Тетерев и Юрий Береза.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон "Об особенностях управления объектами госсобственности в оборонно-промышленном комплексе" в части ликвидации ГК Укроборонпром и подчинения предприятий - участников концерна центральному органу исполнительной власти.

Как отмечают авторы документа, в настоящее время "наблюдается неэффективное управление госпредприятиями, которые входят в состав Укроборонпрома ... что влечет за собой невозможность удовлетворения потребностей ВСУ и других военных формирований в продукции оборонного назначения, потере инвестиционной привлекательности предприятий".

 Укроборонпром был образован на базе предприятий, которые ранее были в управлении Минобороны. На многих предприятиях до сих пор хранятся значительные запасы материальных ценностей, принадлежащих Минобороны.

Напомним, что согласно расследованию журналистов, предприятия Укроборонпрома покупали детали, поставленные контрабандой из России группой дельцов. При этом цены на детали завышались в несколько раз.

Участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе в СМИ называли экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

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