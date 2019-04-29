Украина В Киеве семейная ссора завершилась взрывом гранаты, погибли двое человек

2019-04-29 10:13 33

В одной из квартир в столичном районе Позняки взрывась граната. Погибли два человека.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, взрыв прогремел, когда в доме находился мужчина с двумя женщинами. В результате взрыва мужчина погиб на месте, а его сожительница от полученных ранений скончалась в больнице.

В полицию позвонила женщина и сообщила, что в квартире произошел взрыв, от которого пострадали ее 38-летняя дочь с 44-летним сожителем. По словам заявительницы, мужчина принес гранату и подорвал ее.

На место происшествия прибыли сотрудники взрывотехнической службы, следственно-оперативных групп главного и районного управлений полиции Киева, кинологи, врачи и спасатели.

По одной из версий, мужчина поссорился со своей гражданской женой из-за ее детей от предыдущего брака. В разгар скандала мужчина достал гранату и начал угрожать.

Врачи "скорой" констатировали смерть мужчины, а женщина с ранениями различной степени тяжести в бессознательном состоянии была госпитализирована. Через несколько часов от телесных повреждений она скончалась.

Следственно-оперативная группа установила, что взрыв произошел на кухне, когда в помещении находились погибшие. С места полицейские изъяли остатки и фрагменты, похожие на обломки гранаты, которые направили для проведения экспертизы. Сейчас выясняются обстоятельства, которые привели к трагическим последствиям.

По данному факто открыты дела по статьям ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство).