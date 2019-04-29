Политика На Шри-Ланке из-за терактов запретили носить паранджу и открывать соцсети

2019-04-29 10:41 246

В связи с последними терактами на Шри-Ланке президент страны Майтрипала Сирисена издал указ, которым запретил носить одежду, которая препятствует установлению личности человека. 

"Такие меры были предприняты в целях стабилизации обстановки в стране, пережившей серию терактов на прошлой неделе", - сообщает телеканал News First.

Отмечается, что запрет вступит в силу сегодня, 29 апреля.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов: в трех церквях и четырех отелях. Шесть из них произошли практически одновременно. В двух церквях взрывы произвели террористы-смертники. Как следствие, в одной из церквей сорвана крыша и выбиты двери. В результате взрывов пострадали более 500 человек, еще 310 были убиты. Вскоре появилась информация и о других взрывах и были найдены детонаторы на автобусной станции.

Местные власти также ввели комендантский час и временно запретили пользоваться социальными сетями, чтобы прекратить распространение ложных новостей.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Новой Зеландии не видят связи между терактами в Крайстчерче и серией взрывов на Шри-Ланке

2019-04-27 12:30 1026

Взрывы на Шри-Ланке совершили два брата

2019-04-27 12:00 1074

Серия терактов на Шри-Ланке - в стране ввели усиленный режим ЧП

2019-04-23 15:14 1659

Конкурс на правительственную вакансию палача составил более 100 человек на место

2019-04-19 21:36 3189

Еще новости в разделе "Политика"

Иран ответил на санкции Трампа - грозит заблокировать поставки нефти

2019-04-29 13:44 129

При подсчете голосов на выборах в Индонезии погибли около 300 человек

2019-04-29 11:42 234

На Шри-Ланке из-за терактов запретили носить паранджу и открывать соцсети

2019-04-29 10:41 246

В СИЗО Симферополя медленно убивают крымско-татарских активистов

2019-04-29 09:40 297
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Иран ответил на санкции Трампа - грозит заблокировать поставки нефти 2019-04-29 13:44 129
При подсчете голосов на выборах в Индонезии погибли около 300 человек 2019-04-29 11:42 234
На Шри-Ланке из-за терактов запретили носить паранджу и открывать соцсети 2019-04-29 10:41 246
В СИЗО Симферополя медленно убивают крымско-татарских активистов 2019-04-29 09:40 297

Лента

14:45 Как отучить ребенка от смартфона и планшета - чем опасны гаджеты
видео 14:12 Обнародовано видео с Boeing 767, который садится с горящим двигателем
13:44 Иран ответил на санкции Трампа - грозит заблокировать поставки нефти
13:16 Война в Ливии: силы правительства и армия Хафтара начали битву за столицу
КАРТА 12:43 Прогноз погоды : в Украину пришли грозы, ливни и резкое похолодание
КАРТА 12:15 Праздничное перемирие на Донбассе - в зоне ООС впервые относительно спокойно
11:42 При подсчете голосов на выборах в Индонезии погибли около 300 человек
11:14 С 1 мая начнут действовать штрафы за просроченные коммунальные платежи
10:41 На Шри-Ланке из-за терактов запретили носить паранджу и открывать соцсети
10:13 В Киеве семейная ссора завершилась взрывом гранаты, погибли двое человек