Политика На Шри-Ланке из-за терактов запретили носить паранджу и открывать соцсети

2019-04-29 10:41 246

В связи с последними терактами на Шри-Ланке президент страны Майтрипала Сирисена издал указ, которым запретил носить одежду, которая препятствует установлению личности человека.

"Такие меры были предприняты в целях стабилизации обстановки в стране, пережившей серию терактов на прошлой неделе", - сообщает телеканал News First.

Отмечается, что запрет вступит в силу сегодня, 29 апреля.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов: в трех церквях и четырех отелях. Шесть из них произошли практически одновременно. В двух церквях взрывы произвели террористы-смертники. Как следствие, в одной из церквей сорвана крыша и выбиты двери. В результате взрывов пострадали более 500 человек, еще 310 были убиты. Вскоре появилась информация и о других взрывах и были найдены детонаторы на автобусной станции.

Местные власти также ввели комендантский час и временно запретили пользоваться социальными сетями, чтобы прекратить распространение ложных новостей.