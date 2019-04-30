Мир Facebook впервые открыл доступ к своим конфиденциальным данным

2019-05-01 08:11 180

Впервые в своей истории Facebook открыл доступ к своим конфиденциальным данным группе ученых. Эту информацию подтвердили в пресс-службе компании.

Так, независимая группа из 60 ученых, представляющих 30 академических институтов из 11 стран, получит доступ к данным с января 2017 года по февраль 2019 года.

Одной из областей их интереса станет возможное влияние социальных сети на выборы. При этом ученые не получат доступ к данным соцсети за те периоды, когда Facebook подверглась критике за утечку данных.

Напомним, в начале прошлого года стало известно о крупнейшей в истории Facebook утечке личных данных пользователей. Компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 87 миллионов пользователей соцсети и передавала их третьим лицам. Основатель компании Марк Цукерберг в Конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и принес извинения за утечку данных.

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