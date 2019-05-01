Мир В Японии началась эра Рэйва - принц Нарухито вступил в полномочия императора

2019-05-01 09:12 141

Новый император Японии Нарухито в своем первом обращении к обществу пообещал действовать в соответствии с Конституцией и волей народа и поблагодарил покинувшего престол отца Акихито.

"Я также клянусь, что буду действовать в соответствии с Конституцией и выполнять свои обязанности как символ государства и единства народа Японии, всегда обращая свои мысли к народу... Я искренне молюсь за счастье народа и дальнейшее развитие нации, а также за мир во всем мире", - сказал Нарухито во время особой церемонии по вступлению на престол в зале Сэйдэн Мацу-но-ма императорского дворца.

"Когда я думаю о той важной ответственности, которую я взял на себя, меня переполняет чувство торжественности", - добавил он.

Нарухито пообещал, что вступая на престол, он будет ориентироваться на своего отца Акихито и прежних императоров Японии.

"Я хотел бы выразить искреннее уважение и признательность Его Величеству Почетному императору за его службу в качестве символа государства и единства народа Японии", - подчеркнул новый император Японии.

Напомним, вчера император Японии Акихито отрекся от престола, объявил о своем уходе на покой и выразил благодарность народу страны. Он был 125-м императором династии, непрерывно правящей Японией с 660 года до нашей эры.

Японский наследный принц Нарухито вступил в полномочия императора в 00:00 часов 1 мая по токийскому времени. Одновременно в Японии начался первый год эры Рэйва ("Прекрасной гармонии"), как именуется эпоха правления нового монарха. Эта система используется в стране для летоисчисления наряду с общепринятой международной.

Утром 1 мая по токийскому времени в "Сосновом зале" императорского дворца в центре Токио началась государственная церемония по поводу вступления 59-летнего Нарухито на престол. В ней принимают участие его супруга, новая императрица Масако, члены императорской семьи, премьер-министр Синдзо Абэ, министры кабинета, руководство обеих палат парламента, судьи Верховного суда, представители органов местной власти. Новому монарху вручены символы его полномочий - главная государственная и личная императорская печати, а также священные регалии: меч и драгоценная яшма, спрятанные в ларцах. Третья регалия - металлическое зеркало - хранится в храме, где символически пребывает богиня Солнца Аматэрасу (прародительница династии монархов).