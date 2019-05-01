Мир 2 мая суд решит вопрос экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа

2019-05-01 12:44 69

Завтра выдворенный из посольства Эквадора основатель Wikileaks Джулиан Ассанж предстанет перед судом в Великобритании.

"Ассанжу будет вынесен приговор в Суде короны за нарушение условий его освобождения под залог и получения политического убежища", - сообщает Reuters.

Также в четверг в Вестминстерском мировом суде состоится слушание по запросу США об экстрадиции.

Напомним, Джулиан Ассанж спустя семь лет укрытия в посольстве Эквадора в Великобритании был задержан британскими полицейскими. Его взяли под стражу в центральном полицейском участке Лондона. Следующее заседание назначено на 2 мая. Он проживал в посольстве Эквадора с 2012 года. Он не мог выйти за его территорию, так как снаружи ему грозил немедленный арест - за отказ появиться в суде в 2012 году. Кроме того, выдачи Ассанжа добивался Вашингтон, где против него было возбуждено дело о разглашении секретных данных госдепартамента.

В марте Ассанж был лишен всех средств связи из-за нарушения письменного обязательства от 2017 года не распространять сообщения, которые предполагали бы вмешательство в отношения с другими государствами. Он распространил заявление о невиновности России в "деле Скрипаля". Позже Эквадор начал переговоры с британским правительством о выдаче Ассанжа.